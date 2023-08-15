Ночерино: «Этот «Милан» - чемпионский»

Бывший игрок итальянского «Милана» Антонио Ночерино считает, что клуб значительно усилил свой состав и может считаться претендентом на чемпионский титул. «Милан» выиграл чемпионат в 2022 год, но прошлый сезон провел куда хуже, заняв в турнирной таблице лишь четвертое место.

- Этот «Милан» будет сражаться за Скудетто. Я считаю, что такая команда мгла бы хорошо сыграть и в АПЛ, Пиоли построил агрессивную, амбициозную команду. Меня это приятно удивило. «Милан» усилился игроками международного класса и в Серии А никому не уступает, - излучает оптимизм Ночерино, слова которого цитирует pianetamilan.it.