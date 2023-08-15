Бергоми пояснил, почему Конте не должен становиться тренером итальянской сборной

Среди кандидатур, которые могли бы возглавить итальянскую сборную, упоминается и Антонио Конте - бывший наставник «скуадры адзурры». Именно это считает проблемой Джузеппе Бергоми, бывший футболист миланского «Интера» и команды. Он напомнил о том, что в русском языке выражается поговоркой о том, что дважды в одну реку не входят.

- Конте? Он уже работал со сборной, вспомнил Евро-2016, его команда не была такой сильной, как у Манчини. Но я вижу Спаллетти у руля команды, а не Конте, потому что возвращения тренеров нашей национальной команде всегда только вредили, - цитирует слова Бергоми итальянское новостное агентство ITASportPress.