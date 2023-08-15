Бергоми: «Спаллетти - очевидный претендент на место наставника итальянской сборной»

Бывший футболист итальянской сборной и «Интера», Джузеппе Бергоми, считает, что Лучано Спаллетти станет самым логичным кандидатом на должность наставника «скуадры адзурры», после того, как ее покинул предыдущий наставник Роберто Манчини. Он аргументировал свое мнение.

- Лучано Спаллетти - это очевидно, он только что выиграл чемпионат Италиит, у него есть энтузиазм, есть идеи. Понятно, что он хотел отдохнуть, но и остаться в то же время на поле. Я считаю, что Спаллетти - отличный вариант для сборной Италии, - цитирует слова Бергоми итальянское новостное агентство ITASportPress.