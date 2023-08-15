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Чемпионат Италии. Серия А

​Мать Манчини: «Роберто не справился со смертью Виалли»

15 Августа 2023 • 02:36 Комментировать

В то время как аналитики готовятся увидеть Роберто Манчини у руля сборной Саудовской Аравии с невероятным контрактом, его мать Марианна поведала, что причиной расставания с итальянской сборной была совсем другая - не деньги. По словам Марианны, Роберто не смог справиться с трагедией Джанлуки Виалли, своего близкого друга и ассистента по работе с итальянской сборной.

- Меня тоже удивила новость. Мне сказала об этом племянница, увидев новость по телевизору. Мы с Роберто никогда не общаемся о работе. У него большое сердце. Он так и не справился с утратой Джанлуки Виалли. Он был очень важен для него, - цитирует слова женщины итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини Джанлука Виалли
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