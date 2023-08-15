Запросы «Наполи» могут помешать назначению Спаллетти наставником итальянской сборной

Лучано Спаллетти - наиболее вероятный кандидат на длжность наставника национальной команды Италии, но помешать этому может пункт в контракте с его бывшим клубом «Наполи», с которым он выиграл в минувшем сезоне чемпионский титул.

Дело в том, что «Наполи» включил в соглашение пункт, согласно которому Спаллетти обязуется выплатить 3,2 миллиона евро в кассу клуба, если приступит к новой работе в Италии менее чем через 12 месяцев после расставания с «Наполи».

Предполагалось, что это подстрахует от его ухода к конкурентам, но сейчас в Неаполе решили схитрить и контракт на руководство сборной тоже расценивают как «конкурента». А Федерация платить отступные не хочет категорически.

Решение должно быть найдено как можно скорее.