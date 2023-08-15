Арабы предлагают Манчини 60 миллионов

Роберто Манчини покинул пост наставника итальянской сборной, и есть вероятность, что сделал он это в погоне за «длинным долларом» - из Саудовской Аравии.

Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, арабы желают видеть его в центре проекта, который должен достойно представить страну в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в основном в США. Готово и щедрое предложение - 60 миллионов евро! И не на весь срок контракта, а за один год! Неудивительно, что Манчини, похоже, решился - деньги для тренера действительно чумовые!

Любопытно, что своего наибольшего успеха в чемпионатах мира сборная Саудовской Аравии добилась как раз на ЧМ-1994 в США - тогда команда вышла в 1/8 финала.