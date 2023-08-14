26-летний швейцарский полузащитник Денис Закария перешёл из «Ювентуса» - в «Монако». Футболист связал себя с монегасками трудовым соглашением на пять лет, официально сообщает клубная пресс-служба.

По оценке авторитетного портала Transfermarkt, за полузащитника «Монако» отдал «бьянконери» 20 млн евро при оценочной стоимости игрока в 18 млн по версии портала.

Отметим, что Закария является игроком национальной сборной Швейцарии. Вместе с командой своей страны он выступал на Евро-2016 и Евро-2020, а также на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов.