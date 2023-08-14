Сербский полузащитник Неманья Матич пополнил ряды «Лилля», об этом сообщила пресс-служба французского клуба.

Соглашение подписано до 30 июня 2025 года. По данным СМИ, французский клуб заплатил «Роме» три миллиона евро.

Ранее 35-летний футболист выступал за лондонский «Челси», с которым три раза становился победителем Английской премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед», «Бенфику» и нидерландский «Витесс».

Матич дебютировал за национальную сборную Сербии в 2008 году и с тех пор принял участие в 48 играх, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами.