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Чемпионат Италии. Серия А

Матич стал игроком «Лилля» официально

14 Августа 2023 • 22:03 Комментировать

Сербский полузащитник Неманья Матич пополнил ряды «Лилля», об этом сообщила пресс-служба французского клуба.

Соглашение подписано до 30 июня 2025 года. По данным СМИ, французский клуб заплатил «Роме» три миллиона евро.

Ранее 35-летний футболист выступал за лондонский «Челси», с которым три раза становился победителем Английской премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед», «Бенфику» и нидерландский «Витесс».

Матич дебютировал за национальную сборную Сербии в 2008 году и с тех пор принял участие в 48 играх, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
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