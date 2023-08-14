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Чемпионат Италии. Серия А

Руй продлил контракт с «Наполи» официально

14 Августа 2023 • 18:56 Комментировать
Фрозиноне
...
Наполи
19.08 19:30

Действующий чемпион Италии «Наполи» продлил контракт со своим левым защитником Мариу Руем, об этом информирует пресс-служба клуба. Новый контракт между сторонами рассчитан на три ближайших сезона.

Напомним, португальский игрок обороны выступает за неаполитанский клуб уже шесть лет карьеры – с 2017 года. На его счету 199 официальных матчей, гол и 24 голевых паса.

Ранее в карьере 32-летнего игрока были такие клубы как «Парма», «Эмполи», «Специя» и «Рома». В общей сложности в Италии уроженец Португалии играет уже 12 лет.
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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Мариу Руй
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ФРОЗИНОНЕ НАПОЛИ
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