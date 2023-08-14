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Чемпионат Италии. Серия А

Раскрыты условия нового контракта Осимхена с «Наполи»

14 Августа 2023 • 10:34 Комментировать

Центрфорвард «Наполи» Виктор Осимхен близок к пролонгации сотрудничества с неаполитанским клубом, рапортует Sports Zone.

Согласно условиям новой сделки, заработная плата нигерийского футболиста составит девять миллионов евро. В контракте будет пописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро за трансфер нападающего в другой клуб. Она будет активна с лета следующего года.

В прошлом сезоне Виктор стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии. 24-летний нападающий отметился 26 забитыми мячами (четыре – с пенальти) в 32 играх. Его действующий контракт с «Наполи» истекает в конце июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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