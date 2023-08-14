Смолов: «Кокорин может конкурировать в «Фиорентине»

Игрок «Динамо» Фёдор Смолов высказался о будущем нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

По мнению Смолова, 32-летний Кокорин способен конкурировать за место в составе итальянской команды.

«У Саши есть футбольные качества, и он может там конкурировать, точно да. Пожелаю ему успеха, чтобы не было повреждений и травм, чтобы он мог доказать свою состоятельность», — цитирует Смолова «Чемпионат».

Напомним, прошлый сезон Кокорин провёл на правах аренды в «Арисе» и был признан лучшим игроком чемпионата Кипра. Действующий контракт российского нападающего с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

Свой первый матч в новом розыгрыше чемпионата Италии «фиалки» проведут 19 августа против «Дженоа». Начало — в 21:45 по московскому времени.