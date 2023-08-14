Бонуччи может сменить «Ювентус» на другой клуб Серии А

36-летний защитник Леонардо Бонуччи близок к уходу из туринского «Ювентуса» в текущее трансферное окно. По сообщениям журналиста Николо Скиры, опытный футболист хочет остаться в итальянском чемпионате.

Бонуччи может продолжить карьеру в «Фиорентине», у игрока хорошие отношения с руководством флорентийского клуба. При этом «фиалки» предпочли бы подписать на позицию центрального защитника более молодого игрока.

Ранее в прессе сообщалось, что в трансфере Леонардо заинтересован берлинский «Унион».

В сезоне-2022/2023 защитник провел 26 матчей за «старую синьору», записав себе в актив два забитых мяча.