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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи может сменить «Ювентус» на другой клуб Серии А

14 Августа 2023 • 09:56 Комментировать

36-летний защитник Леонардо Бонуччи близок к уходу из туринского «Ювентуса» в текущее трансферное окно. По сообщениям журналиста Николо Скиры, опытный футболист хочет остаться в итальянском чемпионате.

Бонуччи может продолжить карьеру в «Фиорентине», у игрока хорошие отношения с руководством флорентийского клуба. При этом «фиалки» предпочли бы подписать на позицию центрального защитника более молодого игрока.

Ранее в прессе сообщалось, что в трансфере Леонардо заинтересован берлинский «Унион».

В сезоне-2022/2023 защитник провел 26 матчей за «старую синьору», записав себе в актив два забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Леонардо Бонуччи трансферы футбола - лето 2023
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