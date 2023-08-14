В Италии ждут, что Леау забьёт двадцать мячей за сезон

«Милан» готовится к новому сезону, но проблема в том, что у команды нет настоящего бомбардира. Однако им может стать португальский нападающий Рафаэл Леау, считают журналисты итальянского издания La Gazzetta Dello Sport. Они ждут, что Леау забьет в предстоящем сезоне не менее двадцати мячей - это вряд ли станет гарантией титула лучшего бомбардира, но наверняка будет очень полезным для «Милана».

Надо заметить, что в последний раз игрок «Милана» забивал двадцать или более мячей за сезон в 2012 году - тогда это сделал Златан Ибрагимович, покинувший команду летом того года в направлении «ПСЖ».