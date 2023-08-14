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Чемпионат Италии. Серия А

«Зеедорф всегда был очень вежлив» - Орсато назвал самых корректных футболистов

14 Августа 2023 • 04:31 Комментировать

Итальянский футбольный арбитр Даниэле Орсато назвал самых корректных, на его взгляд, футболистов, с которым ему приходилось иметь дело на поле.

- Де Росси, это точно. Он вообще регламент знал наизусть, идеально. Кларенс Зеедорф, Эстебан Камбьяссо и Хавьер Дзанетти - эти ребята всегда были вежливы и корректны. А когда-то мне нравилась «Виченца» Паоло Росси. Я встречался с ним, он подарил мне футболку. Но это совсем другое, - цитирует слова Орсато итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Паоло Росси, напомним, стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 1982 года. Скончался девятого декабря 2020 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Эстебан Камбьяссо Хавьер Дзанетти Даниэле Де Росси Кларенс Зеедорф Даниэле Орсато
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