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Чемпионат Италии. Серия А

Малезани: «Жаль, что не потренировал «Милан»

14 Августа 2023 • 04:15 Комментировать

Бывший наставник «Пармы» Альберто Малезани признался, что сожалеет о том, что в своей карьере не поработал с «Миланом». По его словам, речь идет об его любимом клубе.

- Кого я хотел бы тренировать? «Милан», болельщиком которого я являюсь. Тот, эпохи Берлускони и Галлиани. У нас были разговоры. Но до предложения дело не дошло. Еще хотел поработать со сборной Италии, - цитирует слова Малезани La Stampa.

Новый сезон итальянского чемпионата начнется уже девятнадцатого августа, в первом туре «Милан» сыграет с «Болоньей», но это будет последний матч первого тура, двадцать первого числа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Альберто Малезани
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