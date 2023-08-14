Малезани: «Жаль, что не потренировал «Милан»

Бывший наставник «Пармы» Альберто Малезани признался, что сожалеет о том, что в своей карьере не поработал с «Миланом». По его словам, речь идет об его любимом клубе.

- Кого я хотел бы тренировать? «Милан», болельщиком которого я являюсь. Тот, эпохи Берлускони и Галлиани. У нас были разговоры. Но до предложения дело не дошло. Еще хотел поработать со сборной Италии, - цитирует слова Малезани La Stampa.

Новый сезон итальянского чемпионата начнется уже девятнадцатого августа, в первом туре «Милан» сыграет с «Болоньей», но это будет последний матч первого тура, двадцать первого числа.