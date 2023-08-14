«Манчестер Юнайтед» интересуется Томори

Английский защитник «Милана», 25-летний Фикайо Томори может вернуться в Англию, его называют в качестве возможного сменщика для надоевшего всем Гарри Магуайра. Об этом сообщил журналист Руди Галетти, слова которого передает pianetamilan.it.

Он назвал три фамилии в качестве возможного сменщика Магуайра, среди которых и имя Томори. Две другие кандидатуры - это Жан-Клер Тодибо из французской «Ниццы», а также Марк Гехи из «Кристал Пэлас».

Фикайо Томори выступает за итальянский «Милан» с 2021 года, ранее он поиграл на родине за «Челси», «Брайтон», «Халл Сити» и «Дерби Каунти».