«Фенербахче» не отказывается от Крунича

Турецкий «Фенербахче» не отказывается от намерения приобрести Раде Крунича - даже несмотря на то, что наставник «Милана» Стефано Пиоли дал понять, что не хочет отпускать сербского футболиста с боснийским гражданством из клуба.

Как сообщает турецкий источник Ehcnange Sport, «Фенербахче» предложил за Крунича семь миллионов евро, но «Милан» счел это предложение слабым. А вот личное предложение для Раде достаточно заманчиво - турецкий клуб готов платить ему 2,3 миллиона евро за сезон.

Ранее Крунич выступал какое-то время в чемпионате Сербии, а также играл за «Верону» и «Эмполи» в Серии А. В «Милане» с 2019 года.