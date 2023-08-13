Галлиани: «Без Несты вряд ли выиграли бы Лигу чемпионов в 2003 году»

Бывший администратор итальянского «Милана» Адриано Галлиани высоко ценит Алессандро Несту, экс-защитника «Милана». Он считает, что именно Несте команда обязана победой в Лиге чемпионов в 2003 году - Неста перебрался в «Милан» именно накануне того сезона.

- Неста - один из лучших центральных защитников за всю историю игры. Если бы не его приход, то мы вряд ли смогли бы выиграть Лигу чемпионов в 2003 году. Вместе с Тьяго Силвой они составляли великолепную пару. Я считаю его выдающимся игроком, - цитирует слова Галлиани pianetamilan.it.