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Чемпионат Италии. Серия А

Галлиани: «Без Несты вряд ли выиграли бы Лигу чемпионов в 2003 году»

13 Августа 2023 • 23:49 Комментировать (1)

Бывший администратор итальянского «Милана» Адриано Галлиани высоко ценит Алессандро Несту, экс-защитника «Милана». Он считает, что именно Несте команда обязана победой в Лиге чемпионов в 2003 году - Неста перебрался в «Милан» именно накануне того сезона.

- Неста - один из лучших центральных защитников за всю историю игры. Если бы не его приход, то мы вряд ли смогли бы выиграть Лигу чемпионов в 2003 году. Вместе с Тьяго Силвой они составляли великолепную пару. Я считаю его выдающимся игроком, - цитирует слова Галлиани pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Адриано Галлиани Алессандро Неста ЛЧ-2002/2003
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Комментарии (1)
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intermerdano
13 Августа 2023 в 23:58
да нет, не благодаря несте а тому что не играл недвед. всё очень просто
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