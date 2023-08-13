Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски в ближайшее время пополнит состав саудовского «Аль-Ахли».

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, «Аль-Ахли» согласовал условия трудового договора с 29-летним хавбеком сборной Польши. Сообщается, что сейчас саудовский клуб продолжает вести переговоры с «Наполи», но сделка уже практически закрыта.

В прошлом сезоне Зелиньски принял участие в 48 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 7 голов и стал автором 11 результативных передач.

Контракт игрока с неаполитанцами рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 35 миллионов евро.