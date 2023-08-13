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Чемпионат Италии. Серия А

Манчини: «Моё личное решение»

13 Августа 2023 • 20:40 Комментировать

Бывший наставник итальянской сборной Роберто Манчини пояснил причины своего решения покинуть свой пост. По его словам, он принял «личное решение».

- Отставка - это мое личное решение, принятое по личным причинам. Я благодарен президенту федерации Габриэле Гравине за доверие к себе, прриветствую и благодарю всех игроков, с которыми работали эти пять лет. Победа в чемпионате Европы навсегда останется в моем сердце. Это была честь, - цитирует слова Манчини итальянское новостное агентство ITASportPress.

При Роберто Манчини итальянская команда выиграла чемпионат Европы, но не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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