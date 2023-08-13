Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци: «Я бы хотел видеть наставником сборной Италии Лучано Спаллетти» эксклюзив

13 Августа 2023 • 16:57 Комментировать

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что хочет видеть на посту главного тренера сборной Италии Лучано Спаллетти, ранее возглавлявшего санкт-петербургский «Зенит».

«Я бы хотел видеть наставником сборной Италии Лучано Спаллетти. Своей работой на протяжении долгих лет он заслужил это», — сказал Камоцци.

Напомним, сегодня, 13 августа, было официально объявлено об уходе Роберто Манчини с поста наставника итальянской сборной.

Последним местом работы Спаллетти был «Наполи», вместе с которым тренер выиграл прошлый розыгрыш чемпионата Италии. В период с 2009 по 2014 год специалист возглавлял «Зенит», успев стать двукратным чемпионом России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти Франко Камоцци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Августа
16:57 · Италия. Серия А
Камоцци: «Я бы хотел видеть наставником сборной Италии Лучано Спаллетти» эксклюзив
14:51 · Италия. Серия А
Вейга близок к переходу в «Наполи»
14:05 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» проявлял интерес к новичку «Фиорентины» Бельтрану эксклюзив
12:59 · Италия. Серия А
​Моуринью сознательно решил завершить матч «Ромы» в меньшинстве
07:28 · Италия. Серия А
«Фиорентина» подписала конкурента Кокорину официально
05:56 · Италия. Серия А
Гасперини: «Мне нравится де Кетеларе»
03:04 · Италия. Серия А
«Интер» сделал новое предложение по Арнаутовичу
00:00 · Италия. Серия А
Аллегри: «Ювентус» не нуждается в новых игроках»
12 Августа
22:55 · Италия. Серия А
Орландо: «Потеря Спаллетти - тяжёлый удар для «Наполи»
21:38 · Италия. Серия А
Кокорин попал в стартовый состав «Фиорентины» на товарищеский матч
21:17 · Италия. Серия А
Убнер: «У «Милана» нет бомбардира»
21:17 · Германия. Бундеслига
Чупо-Мотинг может сменить «Баварию» на топ-клуб Серии А слухи
20:25 · Италия. Кубок
Пирло хочет Кубок Италии
20:20 · Италия. Серия А
Контракт де Кетеларе с «Аталантой» будет подписан в понедельник
20:00 · Италия. Серия А
Полузащитник «Ромы» Матич близок к переходу в «Ренн» слухи
Все новости
Рекомендуем