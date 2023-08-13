Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что хочет видеть на посту главного тренера сборной Италии Лучано Спаллетти, ранее возглавлявшего санкт-петербургский «Зенит».

«Я бы хотел видеть наставником сборной Италии Лучано Спаллетти. Своей работой на протяжении долгих лет он заслужил это», — сказал Камоцци.

Напомним, сегодня, 13 августа, было официально объявлено об уходе Роберто Манчини с поста наставника итальянской сборной.

Последним местом работы Спаллетти был «Наполи», вместе с которым тренер выиграл прошлый розыгрыш чемпионата Италии. В период с 2009 по 2014 год специалист возглавлял «Зенит», успев стать двукратным чемпионом России.