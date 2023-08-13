Полузащитник «Сельты» Габри Вейга близок к переходу в «Наполи». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, сумма трансфера испанского футболиста составит 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне 21-летний Вейга провёл за «Сельту» 39 матчей, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Испании в 30 миллионов евро.

Свой первый матч в новом розыгрыше чемпионата Италии действующий победитель Серии А «Наполи» проведёт 19 августа против «Фрозиноне». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.