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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью сознательно решил завершить матч «Ромы» в меньшинстве

13 Августа 2023 • 12:59 Комментировать

Накануне в рамках подготовки к новому сезону «Рома» проводила товарищеский матч против албанского «Партизани». Рулевой римлян Жозе Моуринью по ходу поединка израсходовал все замены, после чего снял с игры летнего новичка Уссема Ауа. Таким образом, «Рома» завершала матч в численном меньшинстве, рассказывает портал Goal.

По словам Моуринью, он убрал Ауа с поля, поскольку на футболисте слишком часто нарушали правила соперники.

Отметим, что «Рома» обыграла «Партизани» со счётом 2:1.

В первом туре чемпионата Италии «Рома» будет принимать «Салернитану». Матч пройдёт в воскресенье, 20 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Партизани Уссем Ауа
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