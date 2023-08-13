Аргентинский центрфорвард Лукас Бельтран покинул «Ривер Плейт» и перебрался в чемпионат Италии. Новым местом работы 22-летнего южноамериканца стала «Фиорентина».

Как сообщается на официальном сайте флорентийского клуба, с игроком подписан долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2028 года. За трансфер нападающего руководство «фиалок» заплатило аргентинскому клубу 12 миллионов евро.

В последнем сезоне за «Ривер Плейт» Бельтран провел 35 поединков. Нападающий записал на свой счет 16 забитых мячей и четыре результативные передачи.

Добавим, что за команду из Флоренции выступает российский форвард Александр Кокорин.