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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» подписала конкурента Кокорину официально

13 Августа 2023 • 07:28 Комментировать

Аргентинский центрфорвард Лукас Бельтран покинул «Ривер Плейт» и перебрался в чемпионат Италии. Новым местом работы 22-летнего южноамериканца стала «Фиорентина».

Как сообщается на официальном сайте флорентийского клуба, с игроком подписан долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2028 года. За трансфер нападающего руководство «фиалок» заплатило аргентинскому клубу 12 миллионов евро.

В последнем сезоне за «Ривер Плейт» Бельтран провел 35 поединков. Нападающий записал на свой счет 16 забитых мячей и четыре результативные передачи.

Добавим, что за команду из Флоренции выступает российский форвард Александр Кокорин.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Лукас Бельтран
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