Гасперини: «Мне нравится де Кетеларе»

Бельгийский полузащитник Шарль де Кетеларе уйдет в «Аталанту», это уже практически решено. Наставник клуба из Бергамо, Джан Пьеро Гасперини, заявил, что ему очень нравится скорый новобранец его команды, который провел неудачный год в «Милане».

- Если де Кетеларе придет к нам, я буду очень доволен, он мне очень нравится. Мы должны укомплектовать команду, - цитирует слова наставника «Аталанты» pianetamilan.it.

Итальянский чемпионат Серии А начнется уже на следующей неделе. В первом туре «Аталанте» предстоит сыграть в гостях с «Сассуоло», это случится уже двадцатого августа.