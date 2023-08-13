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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини: «Мне нравится де Кетеларе»

13 Августа 2023 • 05:56 Комментировать

Бельгийский полузащитник Шарль де Кетеларе уйдет в «Аталанту», это уже практически решено. Наставник клуба из Бергамо, Джан Пьеро Гасперини, заявил, что ему очень нравится скорый новобранец его команды, который провел неудачный год в «Милане».

- Если де Кетеларе придет к нам, я буду очень доволен, он мне очень нравится. Мы должны укомплектовать команду, - цитирует слова наставника «Аталанты» pianetamilan.it.

Итальянский чемпионат Серии А начнется уже на следующей неделе. В первом туре «Аталанте» предстоит сыграть в гостях с «Сассуоло», это случится уже двадцатого августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Шарль де Кетеларе
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