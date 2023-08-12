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Чемпионат Италии. Серия А

Орландо: «Потеря Спаллетти - тяжёлый удар для «Наполи»

12 Августа 2023 • 22:55 Комментировать

Бывший футболист итальянского «Милана» Массимо Орландо считает, что потеря Лучано Спаллетти, главного тренера клуба, станет тяжелым ударом для «Наполи». Спаллетти привел клуб к победе в чемпионате Италии, но сразу после победы он объявил о том, что желает взять отпуск и отдохнуть.

- Я не вижу «Наполи» впереди, они потеряли Спаллетти и повторить свой успех им будет очень непросто. Еще и надо сохранить Осимхена в составе, а это будет непросто, - цитирует слова Орландо TMW Radio.

Напомним, что итальянский чемпионат стартует на следующей неделе, в первом туре «Наполи» сыграет с «Фрозиноне».

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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