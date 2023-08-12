Кокорин попал в стартовый состав «Фиорентины» на товарищеский матч

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин оказался в стартовом составе команды на контрольный поединок против греческого клуба ОФИ.

Стоит отметить, что 11 августа «фиалки» провели товарищескую встречу с командой «Сестри Леванте», в которой одержали разгромную победу со счетом 7:1. Кокорин стал автором одного из мячей итальянской команды.

В первом туре нового сезона чемпионата Италии «Фиорентина» встретится в гостях с «Дженоа». Матч состоится 19 августа. Стартовый свисток главного арбитра должен прозвучать в 21:45 по московскому времени.

Контракт 32-летнего Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до следующего лета. Трансферная стоимость игрока оценивается в один миллион евро.