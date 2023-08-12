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Чемпионат Италии. Серия А

Убнер: «У «Милана» нет бомбардира»

12 Августа 2023 • 21:17 Комментировать

Бывшая звезда итальянского футбола, Дарио Убнер, который в 2002 году стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, сомневается в том, что у «Милана» есть хороший бомбардир. Он не видит таких качеств ни в Оливье Жиру, ни в новобранце команды Окафоре.

- Жиру не тот игрок, который забьет двадцать голов за чемпионат. Он забил 24 за да сезона, возраст берет свое, у него еще сезон. Окафор - это будущее, но и в нем я не вижу игрока, который мог бы забивать столько, чтобы команда могла выиграть Скудетто. Надеюсь, ошибаюсь, - цитирует слова Убнера pianetamilan.it.

Итальянский чемпионат стартует на следующей неделе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дарио Убнер
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