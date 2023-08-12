Контракт де Кетеларе с «Аталантой» будет подписан в понедельник

Бельгийский полузащитник Шарль де Кетеларе станет игроком «Аталанты», о том, что он принял решение, мы сообщали еще в четверг. А теперь стала известна и дата подписания контракта - понедельник, четырнадцатого августа. Де Кетеларе, напомним, будет выступать за команду Джан Пьеро Гасперини на правах аренды, но с последующей возможностью выкупа.

Новый сезон итальянского чемпионата начнется уже в конце следующей недели, первые матчи состоятся девятнадцатого августа. «Аталанта» свою первую игру сыграет на следующий день, двадцатого августа она сразится с «Сассуоло» в гостях.