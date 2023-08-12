Полузащитник «Ромы» Неманья Матич в ближайшее время может пополнить состав «Ренна».

Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, сербский футболист попросил руководство римлян отпустить его. По словам источника, Матич хочет получить новый для себя опыт. Сообщается, что трансфер 35-летнего хавбека обойдется «Ренну» в три миллиона евро.

Стоит отметить, что ранее СМИ вещали о нежелании «Ромы» отпускать Матича во французский клуб.

В прошлом сезоне игрок провел 50 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и стал автором трех ассистов. Трансферная стоимость Матича оценивается в четыре миллиона евро.