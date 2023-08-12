Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Галатасарай» согласовал трансфер Паредеса, но игрок хочет в «Рому»

12 Августа 2023 • 17:11 Комментировать

На днях «Галатасарай» договорился с «ПСЖ» об условиях трансфера полузащитника Леандро Паредеса. Тем не менее, 29-летний аргентинец хочет перейти в «Рому». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, сейчас Паредес ждёт, пока римский клуб свяжется с «ПСЖ» для переговоров.

Ранее сообщалось, что Паредес согласовал условия личного контракта с «Ромой».

В своё время Леандро Паредес уже играл за «Рому». В 54 матчах за этот клуб аргентинец записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров.

Портал transfermarkt оценивает Паредеса в 12 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Рома ПСЖ Леандро Паредес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Августа
17:11 · Италия. Серия А
​«Галатасарай» согласовал трансфер Паредеса, но игрок хочет в «Рому»
14:03 · Италия. Серия А
Паредес согласовал контракт с «Ромой»
10:35 · Италия. Серия А
Моуринью хочет усилить «Рому» двумя игроками «ПСЖ»
10:28 · Италия. Серия А
Матич разозлил руководство «Ромы»
10:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» решил продать Костича вместо Кьезы 1
08:57 · Италия. Серия А
«Рома» хочет арендовать одноклубника Миранчука
08:31 · Италия. Серия А
Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче
05:25 · Италия. Серия А
Дзанетти назвал пять основных вех своей жизни
05:20 · Италия. Серия А
Дзанетти рассказал, какие матчи хотел бы сыграть заново
05:02 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Моуринью позвонил и извинился за свой итальянский»
04:49 · Италия. Серия А
Тассотти: «У «Милана» качественные приобретения»
04:44 · Италия. Серия А
Дзанетти рассказал, как рейс в Бразилию задержали ради Роналдо
03:38 · Италия. Серия А
Строппа: «Мне нравятся приобретения «Милана»
03:16 · Италия. Серия А
Вентола: «Милан» и «Интер» хорошо работают на рынке»
03:04 · Италия. Серия А
Креспо нахваливает Бельтрана
Все новости
Рекомендуем