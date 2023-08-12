​«Галатасарай» согласовал трансфер Паредеса, но игрок хочет в «Рому»

На днях «Галатасарай» договорился с «ПСЖ» об условиях трансфера полузащитника Леандро Паредеса. Тем не менее, 29-летний аргентинец хочет перейти в «Рому». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, сейчас Паредес ждёт, пока римский клуб свяжется с «ПСЖ» для переговоров.

Ранее сообщалось, что Паредес согласовал условия личного контракта с «Ромой».

В своё время Леандро Паредес уже играл за «Рому». В 54 матчах за этот клуб аргентинец записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров.

Портал transfermarkt оценивает Паредеса в 12 миллионов евро.