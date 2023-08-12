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Чемпионат Италии. Серия А

Матич разозлил руководство «Ромы»

12 Августа 2023 • 10:28 Комментировать

Журналисты Corriere dello Sport разузнали детали переговоров между полузащитником «Ромы» Неманьей Матичем и французским «Ренном». Сербский футболист провел тайные от римлян переговоры с клубом Лиги 1 и согласовал двухлетний контракт с возможностью пролонгации на сезон. Заработная плата серба составит три миллиона евро.

При этом «Рома» до сих пор не получила от «Ренна» официального запроса по трансферу 35-летнего футболиста. Боссы итальянского клуба крайне недовольны переговорами за их спиной.

Срок действующего трудового договора Неманьи с «волками» рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость серба составляет четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ренн Неманья Матич трансферы футбола - лето 2023
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