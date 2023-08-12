«Рома» хочет арендовать одноклубника Миранчука

Колумбийский нападающий Дуван Сапата, правами на которого владеет «Аталанта», может перебраться в другой итальянский клуб. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

По сведениям журналиста, в услугах 32-летнего южноамериканца заинтересована столичная «Рома». Римский клуб рассчитывает арендовать Сапату на один сезон с правом последующего выкупа.

В прошлой кампании форвард провел 27 матчей за команду из Бергамо, забил два мяча и сделал пять результативных передач. Контракт Сапаты с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года, его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.