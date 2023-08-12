Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче

В субботу, 11 августа, прошел товарищеский поединок между «Фиорентиной» и клубом «Сестри Леванте». Спарринг завершился разгромной победой «фиалок» со счетом 7:1.

В составе флорентийского коллектива голом отметился российский нападающий Александр Кокорин. Он поразил ворота соперника на 46-й минуте.

Напомним, что Кокорин вернулся в «Фиорентину» из аренды в кипрском «Арисе». В минувшем сезоне Александр провел 27 поединков в чемпионате Кипра, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и четыре результативные передачи. Срок действующего контракта россиянина с «Фиорентиной» рассчитан до середины следующего года.