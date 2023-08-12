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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче

12 Августа 2023 • 08:31 Комментировать

В субботу, 11 августа, прошел товарищеский поединок между «Фиорентиной» и клубом «Сестри Леванте». Спарринг завершился разгромной победой «фиалок» со счетом 7:1.

В составе флорентийского коллектива голом отметился российский нападающий Александр Кокорин. Он поразил ворота соперника на 46-й минуте.

Напомним, что Кокорин вернулся в «Фиорентину» из аренды в кипрском «Арисе». В минувшем сезоне Александр провел 27 поединков в чемпионате Кипра, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и четыре результативные передачи. Срок действующего контракта россиянина с «Фиорентиной» рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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