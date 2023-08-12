Дзанетти назвал пять основных вех своей жизни

Хавьер Дзанетти, которому исполнилось 50 лет, подвел определенную черту под «полтинником». Он поведал пять основных вещей в своей карьере и жизни. В частности, речь идет об уже упомянутой победе в Лиге чемпионов, но также и о таких вещах, как рождение сыновей.

- Это рождение всех троих моих сыновей, это моя работа на стройке вместе с отцом, победа в Лиге чемпионов с «Интером», мой дебют в национальной сборной... И, конечно же, мой гол в ворота англичан на чемпионате мира во Франции в 1998 году, - цитирует слова Дзанетти La Nacion.

Напомним, что Дзанетти выступал за «Интер» с 1995 по 2014 год.