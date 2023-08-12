Дзанетти рассказал, какие матчи хотел бы сыграть заново

Бывший полузащитник миланского «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал о том, какие матчи в своей жизни хотел бы сыграть еще раз - вне зависимости от причин. По словам Дзанетти, таких игр две - она сделала его счастливым, и потому он хотел бы снова пережить те эмоции, а вторая, наоборот, больно ударила по нему и он хотел бы ее изменить, но...

- Я бы сыграл еще раз финал Лиги чемпионов 2010 года, хочу еще раз получить те эмоции с «Сантьяго Бернабеу». И я бы дал все, чтобы еще раз сыграть тот злополучный матч со шведами на чемпионате мира в 2002 году, который выкинул нас с турнира, - цитирует слова Дзанетти La Nacion.