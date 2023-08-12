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Чемпионат Италии. Серия А

Дзанетти: «Моуринью позвонил и извинился за свой итальянский»

12 Августа 2023 • 05:02 Комментировать

Бывший капитан миланского «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал о том, как познакомился с Жозе Моуринью, когда тот возглавил миланский «Интер».

- Я был, наверное, первым, кому он позвонил. Я был в Риме, ждал самолет на Буэнос-Айрес, и смотрю, мне звонят из Португалии. «Чао, Хавьер, это Жозе Моуринью, я только что подписал контракт с «Интером» и ты будешь моим капитаном. Мне не терпится приступить к работе и прости за мой итальянский». Хотя итальянский-то его как раз был очень хорош, - цитирует слова Хавьера Дзанетти La Nacion.

Напомним, что итальянский чемпионат начнется на следующей неделе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Жозе Моуринью Хавьер Дзанетти
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