Дзанетти: «Моуринью позвонил и извинился за свой итальянский»

Бывший капитан миланского «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал о том, как познакомился с Жозе Моуринью, когда тот возглавил миланский «Интер».

- Я был, наверное, первым, кому он позвонил. Я был в Риме, ждал самолет на Буэнос-Айрес, и смотрю, мне звонят из Португалии. «Чао, Хавьер, это Жозе Моуринью, я только что подписал контракт с «Интером» и ты будешь моим капитаном. Мне не терпится приступить к работе и прости за мой итальянский». Хотя итальянский-то его как раз был очень хорош, - цитирует слова Хавьера Дзанетти La Nacion.

Напомним, что итальянский чемпионат начнется на следующей неделе.