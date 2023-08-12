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Чемпионат Италии. Серия А

Тассотти: «У «Милана» качественные приобретения»

12 Августа 2023 • 04:49 Комментировать

Еще один бывший игрок «Милана», который доволен приобретениями клуба - это Мауро Тассотти, бывший защитник клуба в 90-е годы прошлого столетия. Он считает, что руководство «Милана» сделало продуманные трансферы, которые смогут усилить позиции клуба. В прошлом сезоне «Милан», напомним, закончил чемпионат только четвертым.

- Отличные, качественные обновления. Рейндерс очень хорош, читает игру, Пулишич, Чувкуезе, Окафор... Если будет порядок в обороне, как в чемпионский сезон, то «Милан» снова будет претендовать на титул. У конкурентов есть проблемы, «Наполи» сменил тренера, «Интер» потерял Лукаку и Джеко, - цитирует слова Тассотти pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Мауро Тассотти
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