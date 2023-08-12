Тассотти: «У «Милана» качественные приобретения»

Еще один бывший игрок «Милана», который доволен приобретениями клуба - это Мауро Тассотти, бывший защитник клуба в 90-е годы прошлого столетия. Он считает, что руководство «Милана» сделало продуманные трансферы, которые смогут усилить позиции клуба. В прошлом сезоне «Милан», напомним, закончил чемпионат только четвертым.

- Отличные, качественные обновления. Рейндерс очень хорош, читает игру, Пулишич, Чувкуезе, Окафор... Если будет порядок в обороне, как в чемпионский сезон, то «Милан» снова будет претендовать на титул. У конкурентов есть проблемы, «Наполи» сменил тренера, «Интер» потерял Лукаку и Джеко, - цитирует слова Тассотти pianetamilan.it.