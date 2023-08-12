Дзанетти рассказал, как рейс в Бразилию задержали ради Роналдо

Бывший футболист миланского «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал историю, которая свидетельствует о популярности бразильского форварда Роналдо, выступавшего за миланский «Интер» с 1998 по 2002 год.

- Мы играли против «Ромы» 23 декабря, и Роналдо хотел улететь на Рождество в Бразилию. Он попросил меня заказать билет. Я ему говорю - слушай, мы играем в 20:45, а ты хочешь улететь в 22 часа, как ты успеешь? А он настаивает - «возьми билет на мое имя». И оказалось так, что рейс задержали именно из-за его имени - ждали его появления на борту, - цитирует слова Хавьер Дзанетти La Nacion.