Строппа: «Мне нравятся приобретения «Милана»

Бывший наставник «Монцы» и футболист «Милана» Джованни Строппа следит за тем, что происходит в стане «россонери». Ему нравятся приобретения итальянского клуба, он считает, что они могут значительно усилить состав клуба.

- Расставания с Мальдини и Тонали удивили меня. Но потом, вместо парня, который мог стать символом клуба, взяли ребят, которые могут улучшить игру. Пулишич, Лофтус-Чик, Окафор - все они очень нравятся мне, быстрые игроки. У Пиоли появляется больше опций. Уверен, «Милан» будет сражаться за чемпионский титул, - цитирует слова Строппы pianetamilan.it.