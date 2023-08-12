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Чемпионат Италии. Серия А

Вентола: «Милан» и «Интер» хорошо работают на рынке»

12 Августа 2023 • 03:16 Комментировать

Бывший итальянский нападающий Никола Вентола поделился своим мнением о событиях в итальянском футболе, он считает, что его бывший клуб «Интер», а также «Милан», хорошо работают на трансферном рынке.

- Мне не терпится посмотреть, как будет выступать «Наполи». «Интер» и «Милан» хорошо действуют на рынке, хотя «нерадзурри» не хватает настоящего бомбардира. Им важно найти такого игрока, - считает Вентола, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Итальянский чемпионат начнется на следующей неделе, в первом туре миланский «Интер» сыграет с «Монцей», а «Милан» сразится с «Болоньей». 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Никола Вентола
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