Креспо нахваливает Бельтрана

Итальянская «Фиорентина» ведет охоту на услуги Лукаса Бельтрана, клуб готов выложить за него до двадцати пяти миллионов евро. Бельтрана нахваливает бывшая звезда итальянского футбола - его соотечественник Эрнан Креспо, в прошлом поигравший в «Парме» и «Милане».

- Он - современный нападающий. Много двигается по всему «фронту», общается с полузащитниками, ищет мяч. Хорошо видит ворота, есть техника, он вызывает уважение защитников. Умеет располагаться в нужном месте в нужное место, - цитирует слова Эрнана Креспо pianetamilan.it.

Итальянский чемпионат стартует на следующей неделе.