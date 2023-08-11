Руди Гарсия высказался о новом контракте Осимхена

«Наполи» по-прежнему надеется продлить контракт нападающего Виктора Осимхена.

Действующее соглашение нигерийца рассчитано до конца сезона-2024/25. Недавно в СМИ появились слухи о возможном переходе 24-летнего игрока в клуб из Саудовской Аравии.

«Я хочу, чтобы Осимхен чувствовал себя счастливым. Стороны проделывают отличную работу. Виктор – ключевой игрок нашей команды, и я жду момента, когда он сможет полностью сосредоточиться на игре в футбол», – заявил в интервью Sky Sport наставник неаполитанцев, высказываясь о новом контракте лучшего бомбардира минувшего розыгрыша Серии А.