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Чемпионат Италии. Серия А

Галли: «Милан» будет главным соперником «Наполи»

11 Августа 2023 • 23:49 Комментировать

Бывший голкипер итальянского «Милана» Джованни Галли воодушевлен покупками клуба на трансферном рынке, он считает, что «Милан» в предстоящем сезоне будет главным конкурентом «Наполи» в борьбе за чемпионский титул - фаворитом он считает именно действующего чемпиона, не без оснований полагая, что команде будет проще остальных за счет существующего базиса.

- В борьбе за Скудетто преимущество у того, кто меньше всех потерял, а это «Наполи» - если, конечно, останется Осимхен. Главным конкурентом голубых я вижу «Милан», - цитирует слова Галли pianetamilan.it.

Напомним, что итальянский чемпионат начнется 19 августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Джованни Галли
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