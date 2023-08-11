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Чемпионат Италии. Серия А

Кьяер может покинуть «Милан»

11 Августа 2023 • 22:35 Комментировать

Датский защитник Симон Кьяер может покинуть «Милан», если получит достойные предложения. Он не очень доволен тем, что мало играет, сообщает Sportitalia, несмотря на то, что Стефано Пиоли считает его лидером раздевалки, особенно после ухода Златана Ибрагимовича.

Тем не менее, Кьяер хочет быть лидером не только в раздевалке, но и на поле, а потому открыт для других предложений. Датский защитник выступает в «Милане» с 2020 гда, ранее он успел поиграть и за другие итальянские клубы - «Палермо», «Рома» и «Аталанта». Провел 124 матча в составе сборной Дании, начиная с 2009 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Симон Кьяер
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