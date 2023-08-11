Неделю тому назад мы уже сообщали о том, что принадлежащий «Ювентусу» бельгийский футболист Кони де Винтер может усилить «Дженоа». Сейчас об этом можно сказать уже официально - де Винтер присоединился к генуэзскому клубу на правах аренды с последующим выкупом 21-летнего игрока.

Прошлый сезон родившийся в Антверпене де Винтер также провел в аренде, но тогда это был «Эмполи» - в его составе он сыграл четырнадцать матчей.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А начнется девятнадцатого августа, в первом туре «Дженоа» примет на своем поле гостей из «Фиорентины».