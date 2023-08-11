Вингер Жуниор Мессиас сменил «Милан» на «Дженоа».

32-летний футболист перебрался в стан генуэзцев на правах аренды с обязательством выкупа, которое вступит в силу при достижении определённых условий. Об этом сообщила пресс-служба «Дженоа».

Жуниор Мессиас принадлежит «Милану» с лета прошлого года. Ранее он защищал цвета «россонери» на правах аренды. Действующий контракт бразильца с «россонери» рассчитан до июня 2024 года.

В составе команды Стефано Пиоли игрок провёл в общей сложности 68 матчей во всех турнирах, отметившись 12 забитыми мячами и пятью результативными передачами.