Дзанетти рассказал, как учит китайский язык для общения с владельцами «Интера»

Получив представительскую должность в «Интере», Хавьеру Дзанетти пришлось стать полиглотом - он подтянул свой английский язык, но затем ему пришлось иметь дело с китайским, дабы общаться с новыми инвесторами клуба. Хавьер рассказал о том, как у него идут дела на этом поприще.

- Это очень сложно! У них совсем другая культура, но я выучил несколько слов, для этикета. Меня очень удивил Китай, когда я полетел туда в первый раз, удивляет он и сегодня. Прилетаешь туда в пять утра, а в аэропорту тебя ждут сотни людей, с флажками, с цветами, все хотят автографы и фото! - цитирует слова Дзанетти La Nacion.