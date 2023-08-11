Осимхен собирается продлить контракт с «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен собирается продлить контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

Ранее сообщалось, что в услугах Осимхена заинтересован саудовский «Аль-Хиляль», который готов предложить за звёздного форварда 200 миллионов евро.

Напомним, действующий контракт 24-летнего нигерийца с «Наполи» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Осимхена в 120 миллионов евро.

В прошлом сезоне Осимхен провёл за «Наполи» 39 матчей, в которых забил 31 гол и отдал пять результативных передач.

Свой первый матч в новом розыгрыше чемпионата Италии «Наполи» проведёт 19 августа против «Фрозиноне». Начало — в 19:30 по московскому времени.