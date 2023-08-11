Мессиас уйдёт в «Дженоа» за полтора миллиона евро

Как сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио, «Милан» практически договорился с «Дженоа» по поводу трансфера бразильского форварда Жуниора Мессиаса. Он уйдет в вернувшийся в Серию А клуб в аренду за полтора миллиона евро, при этом «Дженоа» обязуется выкупить его и выплатить еще столько же по окончанию срока аренды.

Мессиас провел в «Милане» два сезона, его действующий контракт истекал в 2024 году. В шестидесяти восьми матчах за «Милан» Мессиас забил двенадцать голов и сделал пять голевых передач.

Напомним, что итальянский чемпионат стартует девятнадцатого августа, в своем первом матче «Милан» сыграет с «Болоньей».